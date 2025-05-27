Производитель сельхозтехники «Хорш Русь» требует с турецкой компании 60 тыс. евро

Арбитражный суд Липецкой области принял иск от местного производителя сельхозтехники ООО «Хорш Русь» (российское подразделение немецкой компании Horsh), требующего взыскания за договор поставки с турецкой компании Akrali Metel Inaat Mhendislik Taahht San Ve Tic AS. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Долг образовался в результате неисполнения условий договора купли-продажи. Липецкий производитель оценил требования в 59,9 тыс. евро (5,4 млн руб. по курсу Центрального банка). Из них 54,3 тыс. евро — предоплата по договору купли-продажи, 5,6 тыс. евро — проценты за пользование чужими денежными средствами.

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области, в июне 2022 года стороны заключили договор на поставку 20 тонн профильной трубы. «Хорш Русь» перечислило предоплату в сумме 54,3 тыс. евро. Однако при погрузке выявили, что товар не соответствует спецификациям, и отгрузка была отменена. Российская компания направила турецкой стороне соглашение о расторжении договора и возврате денежных средств, но ответчик его не подписал.

Предварительное заседание назначено на 13 августа 2025 года.

О том, с какими финансовыми результатами закончил 2024 год Horsh в Липецкой области — в публикации «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова