В ДТП на дороге Ярославль-Тутаев погиб водитель электросамоката
В Тутаевском районе на левом берегу в аварии погиб водитель электросамоката. Об этом сообщили в областном УМВД.
Фото: УМВД по Ярославской области
ДТП случилось 26 мая в 15:15 на дороге Ярославль-Тутаев. Столкнулись автомобиль Mazda, за рулем которого находилась 42-летняя водитель, и электросамокат, которым управлял 70-летний мужчина.
«В результате полученных в столкновении травм мужчина скончался»,— сообщили в УМВД.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.