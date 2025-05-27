В ДТП на дороге Ярославль-Тутаев погиб водитель электросамоката

В Тутаевском районе на левом берегу в аварии погиб водитель электросамоката. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП случилось 26 мая в 15:15 на дороге Ярославль-Тутаев. Столкнулись автомобиль Mazda, за рулем которого находилась 42-летняя водитель, и электросамокат, которым управлял 70-летний мужчина.

«В результате полученных в столкновении травм мужчина скончался»,— сообщили в УМВД.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Алла Чижова