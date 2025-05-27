На мусорных полигонах «Ситиматик-Нижний Новгород» началась внеплановая проверка
Росприроднадзор начал внеплановую проверку на межмуниципальном мусорном полигоне АО «Ситиматик-Нижний Новгород» в Балахнинском районе и территорию мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном в Городецком районе Нижегородской области.
Пожар на Городецком мусорном полигоне
Фото: Глава Городецкого округа Александр Мудров
Проверка проходит по согласованию с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. Поводом для нее стала жалоба на нарушение природоохранного законодательства при эксплуатации полигона и угроза причинения вреда жизни и здоровью нижегородцев.
Инспекторы осматривают территорию полигонов, изучают экологическую документацию. Также планируется собрать пробы компонентов окружающей среды. По итогам проверки будет дана оценка работы АО «Ситиматик-Нижний Новгород» по соблюдению природоохранных требований.
Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре 2024 года деятельность мусорных полигонов АО «Ситиматик-Нижний Новгород» в Городецком и Балахнинском округах была приостановлена из-за выявленных многочисленных нарушений. В ноябре через суд компания добилась возобновления работы полигонов.
Кроме того, за год на Городецком полигоне произошло два крупных пожара. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал эту ситуацию тревожной закономерностью и посоветовал мусорным операторам «не расслабляться».