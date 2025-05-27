В Астрахани директор фирмы стал фигурантом дела о мошенничестве по госконтракту

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении директора фирмы уголовное дело о мошенничестве и поставке недоброкачественных медицинских изделий (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, региональный минздрав по итогам аукциона заключил с коммерческой организацией госконтракт на поставку 1,3 млн пар медицинских перчаток на общую сумму более 6,6 млн руб. При этом директор фирмы передал изделия, которые не соответствовали условиям подписанного документа.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК, УЭБ и ПК УМВД России. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов