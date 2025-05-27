На Ямале бывшего инспектора ГИБДД оштрафовали за взятки ради выдачи прав

Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) оштрафовал на 600 тыс. руб. бывшего сотрудника ОГИБДД за выдачу прав без экзаменов за взятки, сообщили в окружной прокуратуре. Его признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2023 и 2024 годах старший инспектор ГИБДД регистрационно-экзаменационного отдела полиции через посредника получал взятки от граждан, желающих получить водительские удостоверения. За деньги он помогал им сдавать практические экзамены, в том числе без присутствия экзаменуемого. Он был уволен в апреле 2025 года в связи с утратой доверия.

Сумма взяток в 85 тыс. руб. конфискована в доход государства. Ему также запрещено работать в правоохранительных органах в качестве представителя власти на 2,5 года. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее прокуратура ЯНАО передала в суд Салехарда уголовное дело о получении крупной взятки и хищении бюджетных средств. Обвиняемым по делу является бывший заместитель руководителя УФНС России по ЯНАО — как считает следствие, он получил взятку на сумму 2,2 млн руб. от руководителей одной из компаний за снижение недоимки по налогам и сборам.

Ирина Пичурина