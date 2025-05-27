В конце года «Фонд развития территорий» выставит на торги накренившийся долгострой в Перми

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» обнародовала дату аукциона по продаже накренившегося долгостроя на ул. КИМ, 14. Как указано на сайте фонда, торги планируются в III квартале 2025 года. Площадь земельного участка под незавершенным зданием — 1,4 тыс. кв. м. Общая площадь долгостроя составляет 9 тыс. кв. м, из них жилая площадь — 5,6 тыс. кв. м. Высота здания — 16 этажей.

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Возведение дома на ул. КИМ, 14, было начато в 2010 году застройщиком ООО «Инвестиционная компания “Город-строй”». В 2019 году объект внесли в реестр проблемных. В 2021 году права на достройку этого дома передали краевому фонду защиты прав дольщиков. По результатам обследования недостроя, проведенного фондом, были сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, указывающими на деформационные процессы. Тогда в региональном минстрое решили не завершать дом, а дольщикам выплатить компенсации.

В октябре 2024 года краевое минимущество выдало «Фонду развития территорий» разрешение на завершение долгостроя. В региональном минстрое поясняли, что по состоянию на начало 2025 года фонд готовил документацию для продажи земельного участка и объекта незавершенного строительства по ул. КИМ, 14, на торгах. Инвестор, который приобретет имущество, самостоятельно примет решение о целесообразности завершения строительства дома.