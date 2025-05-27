Скончалась бывший руководитель управления соцзащиты Туапсинского района

На 70-м году ушла из жизни Елена Ковалева, многие годы возглавлявшая управление социальной защиты населения Туапсинского района. О ее кончине сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

«На своем посту она делала все возможное, чтобы помочь людям. Всю себя она отдавала любимой работе. От себя лично и от имени коллектива администрации Туапсинского муниципального округа выражаю искренние соболезнования родным и близким Елены Павловны»,— написал Сергей Бойко.

Вячеслав Рыжков