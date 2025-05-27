Новый завод минеральной ваты появится во Владикавказе

На территории бывшего завода «Электроцинк» во Владикавказе появится предприятие по выпуску минераловатных изделий и сэндвич-панелей. Соглашение о взаимодействии в сфере создания промышленного производства минеральной ваты на основе базальтового волокна подписано на Кавказском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Документ скрепили подписями руководитель РСО-Алания Сергей Меняйло и частный инвестор Владимир Гуриев. Предприятие будет специализироваться на изготовлении базальтовых утеплителей различных видов и плотностей.

Запуск производства позволит организовать около 170 новых рабочих мест. При выходе на плановую мощность объем выпуска продукции составит 500 т ежегодно. Возведение завода запланировано на 2027–2029 годы.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов