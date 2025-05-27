Более 40 жилых домов, детсад и больница в Уфе остались без горячей воды

В уфимском микрорайоне Сипайлово из-за аварий отключено горячее водоснабжение в 41 жилом доме на улицах Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Натальи Ковшовой, Академика Королева и на Набережной реки Уфы. Об этом сообщила пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Кроме жилых домов, без горячей воды остались детский сад №99 и психиатрическая больница №1. Причину аварии устраняет ООО «БашРТС». Когда будет возобновлена подача воды, не говорится.

Идэль Гумеров