За новые челябинские поселки будет отвечать администрация Центрального района

Администрацию Центрального района Челябинска наделили полномочиями представлять муниципальную власть в недавно включенных в состав города поселках Западный и Пригородный. Такое решение приняли депутаты городской думы Челябинска на заседании 27 мая.

«Администрация Центрального района является территориальным органом администрации Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции по решению вопросом местного значения на территории Центрального района в городе Челябинске, поселка Западный, поселка Пригородный»,— указано в нормативно-правовом акте.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 25 апреля Законодательное собрание Челябинской области исключило из состава Сосновского района поселки Западный и Пригородный и включило их в границы Челябинска. На новой городской территории живут около 40 тыс. человек.