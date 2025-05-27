Два четырехзвездочных отеля построят в Анапе за 10 млрд рублей

В Анапе запланирована реализация двух инвестиционных проектов в сфере гостиничной недвижимости на общую сумму 10 млрд руб. Оба проекта предполагают строительство отелей категории «четыре звезды» в рамках механизмов комплексного развития территорий (КРТ), сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый объект предусматривает возведение гостиницы с объемом вложений 3 млрд руб. и инфраструктурным обустройством прилегающей территории. Второй проект — гостиничный комплекс с интегрированным спа-центром стоимостью 7 млрд руб. В обоих случаях застройщиком выступает ООО «СЗ Анапа Сити». В настоящее время проекты находятся в стадии проектирования, сроки реализации не уточняются.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания «СЗ Анапа Сити» была учреждена в Краснодаре в июне 2023 года и специализируется на функциях заказчика-застройщика и генподрядчика. Единственным учредителем является ООО «СпецСтройКапитал», подконтрольное предпринимателю Симону Татаряну. По итогам 2024 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 28 млн руб.

Вячеслав Рыжков