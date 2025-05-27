«Атомстройкомплекс» получил премию «Номер один» в номинации «Формирование городской среды»

Ежегодное вручение премии «Номер один» уральским промышленникам и предпринимателям состоялось 26 мая, в День российского предпринимательства, в колонном зале Дома Севастьянова. Церемонию награждения открыл врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который отметил, что бизнес в регионе — зрелый, профессиональный и креативный. «Он всегда справляется с поставленными задачами, а самое главное — крепко растет и достигает поставленных целей»,— подчеркнул он.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Смирнова, пресс-служба СОСПП Фото: Ирина Смирнова, пресс-служба СОСПП

Премия «Номер один» была учреждена в 2016 году Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП). В этом году премию присуждали в четырех номинациях: «Номер один» в рослее производительности, в формировании городской среды, в освоении рынков РФ, а также креативный предприниматель «Номер один».

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» удостоен премии в номинации «Номер один» в формировании городской среды. Она присуждается предприятиям строительной отрасли, внесшим значительный вклад в развитие комфортной городской среды, реализовавшим наиболее успешные проекты по благоустройству городских территорий, созданию пространства для жизни, социальных и спортивных объектов.

Только за 2023-2024 годы «Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию более 203,5 тыс. кв. м недвижимости социального назначения, в числе которых знаковые для Свердловской области объекты. Награду из рук первого заместителя председателя заксобрания региона Аркадия Чернецкого и председателя Уральского банка Сбербанка Петра Колтыпина получил заместитель генерального директора корпорации «Атомстройкомплекс» Александр Копылов. Он поблагодарил экспертное жюри за высокую оценку труда коллектива и отметил, что компания на протяжении 30 лет системно возводит в регионе не только жилье, но также объекты социальной инфраструктуры.

«Только за последние два года мы построили пять новых школ, одна из которых — флагманский образовательный объект региона Уральский губернаторский лицей, еще две передовые школы построены в рамках государственно-частного партнерства. Мы построили современную взрослую поликлинику в Академическом районе, выполнили работы по проектированию и строительству Дворца водных видов спорта, возвели два новых детских сада. Мы заинтересованы в том, чтобы наш родной регион был привлекательным для жизни, и продолжим прикладывать к этому все свои компетенции и усилия»,— подчеркнул Александр Копылов.

atomsk.ru