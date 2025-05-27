На Дону на строительство и ремонт школ решили потратить более 3,7 млрд рублей

На реализацию нескольких крупных проектов по строительству и ремонту учебных учреждений Ростовской области власти планируют потратить свыше 3,7 млрд руб. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram–канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, строительство школы в Батайске обойдется властям в 1,7 млрд руб. Работы там уже начались.

Федеральное софинансирование предусмотрено и для возведения нескольких учебных заведений в Ростове. В этом году «на модернизацию и строительство школ, оснащение кабинетов, а также выплаты участникам программы «Земский учитель» в этом году к федеральным средствам мы добавим 1,6 млрд руб. регионального бюджета», — отметил глава региона.

Еще 76,6 млн руб. из федерального бюджета поступят на оснащение материально-технической базы Ростовского автотранспортного колледжа. В следующем году по 100 млн руб. на модернизацию получат Ростовский колледж технологии машиностроения, Ростовский колледж связи и информатики и Пролетарский аграрно-технологический колледж.

Наталья Белоштейн