Челябинская область в пять раз увеличила экспорт молока в Казахстан

С начала 2025 года Челябинская область увеличила объем экспорта цельного молока, сливок и сгущенки. Показатель вырос в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба региональной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что в шесть раз увеличилась также и стоимость молочной продукции. Товар поставлялся только в Казахстан.

По данным таможни, импорт молока и сливок в Челябинскую область снизился в полтора раза в этом году. Поставки осуществлялись не только из Казахстана, но также и из Беларуси.