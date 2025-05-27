За срыв строительства дома прокуратура требует с ГК «Энергосистемы» 126 млн руб.

Прокуратура подала в арбитражный суд Омской области иск о взыскании с ООО «Группа компаний «Энергосистемы» 126 млн руб. неотработанных при строительстве многоквартирного дома на ул. Химиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, изначально ГК «Энергосистемы» должна была завершить строительные работы на объекте в марте 2023 года, но срок их окончания не раз переносился. Отмечается, что возведение дома велось за счет средств «Фонда развития территории» и регионального бюджета.

В марте 2025-го контракт с ГК «Энергосистемы» был расторгнут, однако подрядчик не возвратил в бюджет неотработанные деньги. Кроме того, прокуратурой установлено хищение более 15 млн руб., выделенных на строительство объекта. В отношении руководства организации возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Александра Стрелкова