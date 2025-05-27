Сквер в центре Челябинска назвали в честь экс-главы Совета ветеранов

Сквер на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта в Челябинске назвали в честь бывшего председателя Совета ветеранов Челябинской области Анатолия Суркова. Такое решение приняли депутаты на девятом заседании, сообщает пресс-служба гордумы.

Анатолий Сурков много лет посвятил комсомольской и партийной работе. В апреле 1992 года занял пост заместителя начальника управления Министерства безопасности России по Челябинской области. Также работал в управлении департамента налоговой полиции РФ по региону и заместителем руководителя администрации губернатора. С 2005 года занимал пост председателя областного Совета ветеранов. Являлся кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, почетным сотрудником органов госбезопасности и налоговой полиции. Скончался на 86-ом году жизни в июле прошлого года.

Также депутаты назвали именем Михаила Киселева новую улицу в Курчатовском районе от улицы Лобырина до улицы Петра Туркина. Михаил Киселев проработал в должности прокурора Челябинской области более 17 лет, всего прослужил в органах надзорного ведомства 35 лет. Кроме того, переулок от улицы Рельефной до улицы Смородинка в Ленинском районе теперь именуется Казачьим.

Виталина Ярховска