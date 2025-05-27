В 2024 году 17 жителей Кубани заработали более 1 млрд рублей

По данным управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, в 2024 году число налогоплательщиков, чьи доходы превысили 1 млрд руб., составило 17 человек. За первые четыре месяца 2025 года о доходах свыше этой планки отчитались восемь физических лиц, получивших соответствующие поступления в прошлом году, пишет РБК Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно обнародованной информации, за 2024 год 43,7 тыс. жителей края задекларировали доход в диапазоне от 1 млн руб. до 1 млрд руб., в январе—апреле 2025 года — около 42,2 тыс. человек. Совокупный доход этой категории налогоплательщиков составил 161,8 млрд руб. за весь 2024 год и 142,6 млрд руб. — за указанный период текущего года. Лица с доходами свыше 1 млрд руб. в совокупности задекларировали 22,4 млрд руб. за прошлый год и 12,5 млрд руб. — в начале 2025 года.

В УФНС уточняют, что данные не окончательные, так как налоговая служба продолжает прием деклараций 3-НДФЛ за 2024 год. Несмотря на завершение декларационной кампании, подача документов возможна до конца текущего года.

Сумма начисленного налога к уплате составила 6,9 млрд руб. с доходов физических лиц, заработавших от 1 млн до 1 млрд руб., и 378 млн руб. — с миллиардных поступлений. Общий объем доходов в консолидированный бюджет края, по состоянию на начало 2025 года, превысил 502 млрд руб.

Вячеслав Рыжков