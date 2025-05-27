В Ярославской области замедлилась годовая инфляция

В Ярославской области в апреле 2025 года замедлилась годовая инфляция и составила 10,64% (месяцем ранее 11,16%). Тем не менее это выше, чем в целом по России — 10,23%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское отделение Банка России Фото: Ярославское отделение Банка России

Заметнее всего в апреле подорожали фрукты и овощи. Это произошло в основном из-за постепенного исчерпания запасов овощей прошлого года и увеличения доли импортной продукции. При этом подешевели куриные яйца, масло и жиры, этому поспособствовало, в том числе, наращивание внутреннего производства.

Среди непродовольственных товаров подорожали печатные издания и бытовая химия из-за роста затрат на производство, транспортировку и хранение. На фоне укрепления рубля подешевела цифровая техника.

Впервые с октября в регионе подешевели услуги. Заметнее всего цены снизились на услуги зарубежного туризма и организаций культуры. При этом выросли цены на пассажирский транспорт и санаторно-оздоровительные услуги.

Алла Чижова