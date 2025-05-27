Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 27 мая

В Новороссийске сегодня, 27 мая, пройдут учения в акватории морского порта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В период с 09:00 до 11:00, с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ). В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из з артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены практические стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева