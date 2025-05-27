Терминал Новороссийска достиг 7,2 млн тонн перевалки зерна в год

Мощность Новороссийского зернового терминала по перевалке зерна в 2024 году достигла рекордных 7,2 млн т. Об этом стало известно во время визита главы города Андрея Кравченко на производственные площадки ООО УК «Деметра-Холдинг» 26 мая, сообщил в мэр в своем Telegram-канале.

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В рамках рабочей встречи градоначальник вместе с заместителями пообщался с генеральным директором компании Алексеем Грибановым, управляющим директором терминала Владиславом Жуковым и руководителем Новороссийского комбината хлебопродуктов Юрием Медведевым.

Делегация осмотрела строящиеся объекты и территорию терминала с глубоководными причалами и экспортной инфраструктурой. Сейчас компания реализует четыре инвестпроекта, включая «Авто1500»: уже построены новые автоприемные линии, силосы и конвейер. Продолжается строительство ремонтно-бытового корпуса.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что новороссийский комбинат хлебопродуктов (ПАО НКХП), входящий в группу АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), по итогам 2024 года экспортировал 8,4 млн т зерновых культур. Портовая перевалка грузов стала наиболее доходным направлением для группы ОЗК.

Анна Гречко