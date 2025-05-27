Ярославский омбудсмен рассказал об освобожденных военнопленных

Семеро жителей Ярославской области возвращаются на Родину в результате трехдневного обмена военнопленными между российской и украинской стороной. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

«Это – Сергей Б., 1981 г.р., Михаил Г. 1965 г.р., Алексей К. 1975 г.р., Алексей М. 1998 г.р., Олег Р. 1974 г.р., Юрий Ч. 1979 г.р., Иван Ш. 1978 г.р. Они жители Ярославля, Ростовского и Первомайского районов, мобилизованные и контрактники»,— сообщил господин Бабуркин.

По четверым военнослужащим к омбудсмену обращались родственники. По ним проводилась соответствующая работа.

«Сергей Бабуркин созвонился с родственниками, некоторые подтвердили, что их родные выходили с ними на связь. Для некоторых сообщение от омбудсмена стало первым и радостным известием»,— рассказали в аппарате омбудсмена.

«Ъ» сообщал, что обмен между Россией и Украиной проходил с 23 по 25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области Белоруссии. По договоренности, достигнутой 16 мая на переговорах в Стамбуле, Москва и Киев передали друг другу по 1000 человек. Обмен проходил в три этапа.

Алла Чижова