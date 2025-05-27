В августе запустят автобусы из ЛНР в Ейск и Сочи

Росавтотранс зарегистрировал 10 новых межрегиональных автобусных маршрутов, которые свяжут вновь присоединенные регионы России с другими субъектами федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Три маршрута регулярных автоперевозок будут действовать в ДНР, три — в ЛНР, три — в Херсонской области и один — в Запорожской.

Два маршрута свяжут ЛНР с курортами Краснодарского края — Ейском и Сочи. Перевозки должны начаться не позднее 19 августа, то есть в течение 90 дней с момента регистрации маршрутов.

Ранее в мае был запущен ежедневный автобусный маршрут между Луганском и Сочи. По информации Росавтотранса, время в пути составляет около суток. Этот маршрут будет действовать только в летний период — с 1 мая по 30 сентября 2025 года.

Мария Удовик