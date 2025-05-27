Главой комитета по земельным ресурсам Энгельсского района стал Дмитрий Комаров

Должность председателя комитета по земельным ресурсам Энгельсского района Саратовской области занял Дмитрий Комаров. Об этом назначении сообщил в своем Telegram-канале глава района Максим Леонов.

Господин Леонов выразил надежду на то, что Дмитрий Комаров быстро освоется на новом месте и вместе со своей командой сформулирует эффективные решения. В частности, он займется выявлением земельных участков, которые находятся в аренде и при этом не используются по назначению. Также новому руководителю предстоит провести работу в части подготовки земли для участников СВО и многодетных семей.

Ранее Дмитрий Комаров работал на руководящих постах в комитете по управлению имуществом и правовом комитете Саратова. Он занимался подготовкой и правовой экспертизой документов, учетом жилых помещений муниципального фонда.

Павел Фролов