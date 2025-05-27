Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Завьяловском районе Удмуртии

65-летний водитель грузовика «КамАЗ» погиб в результате ДТП в Завьяловском районе Удмуртии, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции региона. Он не справился с управлением и наехал на световую опору с последующим опрокидыванием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

ДТП произошло на 10-м километре на объездной от дороги Ижевск—Аэропорт до Ижевск—Воткинск 27 мая около 07.10. На месте аварии работают спецслужбы. Сотрудники МЧС совместно со спасателями деблокировали тело погибшего. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.