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Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Завьяловском районе Удмуртии

65-летний водитель грузовика «КамАЗ» погиб в результате ДТП в Завьяловском районе Удмуртии, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции региона. Он не справился с управлением и наехал на световую опору с последующим опрокидыванием.

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Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

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Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

ДТП произошло на 10-м километре на объездной от дороги Ижевск—Аэропорт до Ижевск—Воткинск 27 мая около 07.10. На месте аварии работают спецслужбы. Сотрудники МЧС совместно со спасателями деблокировали тело погибшего. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

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