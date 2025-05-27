«Прогноз явно негативный»

Москва готовит проект мирного меморандума. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, после завершения соответствующей работы документ будет передан украинской стороне. В свою очередь Киев передаст Москве свои предложения. Ранее Дональд Трамп осудил действия Кремля, а европейские лидеры дали понять, что готовые к дальнейшей эскалации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что текущий переговорный процесс находится на грани срыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Все началось с того, что Дональд Трамп достаточно резко осудил действия России и лично Владимира Путина применительно к Украине. Владимиру Зеленскому тоже досталась своя порция критики, но все-таки в несколько меньшей степени. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания американского президента «эмоциональной перегрузкой». США много работают ради установления мира. Правда, есть некоторый основания предполагать, что в последний уик-энд глава Белого дома неплохо проводил время. В частности, опубликовал оригинальное фото своего спецпосланника Стива Уиткоффа, укушенного лебедем.

Тем не менее международная обстановка имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. Лидеры объединенной Европы — Великобритания, Франция, Германия — сняли ограничения для Украины на удары своим дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Собственно, это самое ограничение давно снято. Главная интрига — немецкие ракеты Taurus, которые могут быть переданы Киеву. Ясности на этот счет пока нет. Президент Украины 28 мая отправляется с визитом в ФРГ, где соответствующее решение вполне может быть оформлено. При этом не факт, что об этом объявят публично. Союзники обещали не афишировать данную острую тему.

В целом европейские партнеры Зеленского почти уверены, что им, может быть, еще не удалось окончательно, но они серьезно продвинулись в борьбе за влияние на Дональда Трампа в части того, чтобы он присоединился к всеобщему западному давлению на Российскую Федерацию.

По крайней мере, Трамп теперь не исключает введение новых антироссийских санкций. Раньше он уходил от ответа. Более того, президент США дает понять, что российские требования очень реалистичны. При этом окружение американского лидера откровенно говорит о том, что вопрос с оружием для Украины в той или иной степени рассматривается.

Теперь главное: состоится ли новый раунд переговоров или мирный процесс можно считать сорванным? Конечно, все может еще несколько раз измениться, но на сегодня прогноз явно негативный. Скорее, мы увидим очередной раунд военной эскалации.

В России между тем отметили День предпринимателя. На встрече с представителями сообщества Владимир Путин призвал «душить» западные сервисы, которые все еще остаются на отечественном рынке и ведут себя, скажем так, не лучшим образом. Кажется, что данный пассаж как никогда лучше соответствует текущему историческому моменту.

Западные СМИ подхватили и принялись сравнивать, сколько ракет производит Европа и Америка, а сколько Российская Федерация. Впрочем, можно предположить, что есть такая практика: повышать ставки, чтобы получить лучшие позиции на переговорах. На это в принципе можно и понадеяться.

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Дмитрий Дризе