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В Тюмени маткапитал может погасить 36% первоначального взноса по ипотеке

В Тюмени с помощью материнского капитала семьи смогут погасить 36% первоначального взноса по ипотеке для покупки двухкомнатной квартиры, сообщили в аналитическом центре «Движение.ру». Это наибольшее значение по стране (такой же процент в Волгограде).

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Наименьшая доля маткапитала в первоначальном взносе за двухкомнатную квартиру в Москве (12%). В Екатеринбурге оплатить первоначальный взнос таким образом получится на 26%. Наибольший результат в 55% показал Воронеж. Однако он достигается только за счет выплаты за рождение второго ребенка.

Для создания рейтинга, аналитики вывели среднюю стоимость жилья в 53 кв. м в 17 городах России. Они учли размер первоначального взноса, сумму маткапитала и региональные выплаты.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что Тюменская область заняла третье место в рейтинге состояния инвестклимата.

Ксения Тарских

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