Глава Кубани пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ по математике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к выпускникам со словами поддержки перед предстоящим единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по математике. Испытания сдают более 24 тыс. одиннадцатиклассников, из них около 12 тыс. выбрали профильный уровень, столько же — базовый, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Для всех наших выпускников наступил ответственный период. Сегодня они сдают Единый государственный экзамен по математике — одному из обязательных предметов ЕГЭ»,— написал господин Кондратьев.

Губернатор края пожелал школьникам преодолеть волнение, успешно решить все задачи и получить высший балл.

Для проведения экзамена власти подготовили 152 пункта, включая 24 на дому для участников с медицинскими показаниями. На выполнение работы по базовой математике отведено три часа, для аттестата необходимо получить минимум тройку. Задания профильного уровня рассчитаны на 3 часа 55 минут, проходной порог — 27 баллов из 100.

Результаты экзамена объявят не позднее 10 июня на порталах Рособрнадзора и Центра оценки качества образования. Основной период ЕГЭ по всем предметам продлится до 4 июля. Всего в крае к испытаниям приступят свыше 24,5 тыс. нынешних выпускников и 2,3 тыс. выпускников прошлых лет.

По вопросам проведения экзаменов можно обращаться на горячую линию: 8(918)189-99-02.

Анна Гречко