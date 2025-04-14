Минькова: на Кубани к ЕГЭ готовятся 27 тысяч выпускников

В мае 2025 года единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Краснодарском крае предстоит сдать 27 тыс. выпускников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Госпожа Минькова отметила, что прошедший учебный год стал рекордным по числу учеников, получивших высшие баллы. В регионе зарегистрировали 347 стобалльников, большинство из которых достигли максимального результата по одному предмету, 21 школьник — сразу по двум дисциплинам, а один выпускник набрал 100 баллов по трем предметам.

С 2023 года по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева стобалльникам, поступившим в кубанские высшие учебные заведения, выплачивают премию в размере 100 тыс. руб.

«Также в октябре-ноябре дополнительно поощряем и педагогов, подготовивших учащихся с такими достижениями,— каждому из них выплачивается такая же сумма»,— заявила Анна Минькова.

Анна Гречко