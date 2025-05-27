Сочи вошел в топ популярных направлений для спонтанных поездок

В мае Сочи и Москва заняли второе место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, города собрали по 8% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Москве путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

В Сочи туристы резервируют номера в среднем на пять ночей. Одна ночь размещения стоит в среднем 3,5 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 12% всех майских спонтанных бронирований. В городе путешественники остаются в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для бронирований номеров за 1-2 дня до начала проживания заняла Казань. Город собра 4% бронирований. В столице Республики Татарстан путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для спонтанных путешествий в мае также вошли и другие города Краснодарского края. Краснодар занял пятое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

Седьмое место в рейтинге популярных направлений для бронирования номеров за 1-2 дня до начала проживания занял Геленджик. В курортном городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4 тыс. руб.

Мария Удовик