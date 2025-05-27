Донские эксперты проверили 150 тонн клубники на соответствие нормативам

Специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 150 т свежей клубники на соответствие требованиям Евразийского экономического союза. На пробу были взяты ягоды местных фермеров и продукция, завезенная из других регионов. Об этом сообщила пресс-служба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Клубника, как любая сельхозпродукция, выпускаемая в обращение на единой таможенной территории Евразийского экономического союза, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия. Цель декларирования – подтвердить безопасность продукции и не допустить выпуск на рынок опасной для потребителя продукции»,– отметила руководитель органа по сертификации Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Инна Поддубецкая.

Экспертизу проводили на содержание токсичных элементов, остаточного количества пестицидов, наличие паразитарного загрязнения (яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших) и отсутствие генетически модифицированных организмов (ГМО). Результаты исследований показали, что ягоды соответствуют установленным обязательным требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021\2011 «О безопасности пищевой продукции, уточнили в лаборатории.

«Ответственные производители вносят азотные удобрения только осенью при посадке, а весной проводят обработку исключительно против земляничного клеща, прекращая любые обработки за две-три недели до сбора урожая»,— объяснил агроном Владимир Косов.

По словам эксперта, импортная клубника часто срывается недозрелой и обрабатывается специальными препаратами для сохранения товарного вида. Такую ягоду можно распознать по наличию полости внутри, бледной мякоти и неестественно яркому цвету, что может свидетельствовать об использовании ускорителей роста и консервантов.

Нарушение требований безопасности, включая превышение допустимых уровней пестицидов, влечет за собой отзыв декларации соответствия и административные штрафы, резюмируют специалисты.

Валентина Любашенко