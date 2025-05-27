Росприроднадзор снова проверяет исполнение плана по снижению выбросов на ЧМК

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора второй раз с начала года проводят внеплановую выездную проверку в отношении ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел»). На этот раз они оценят выполнение третьего этапа мероприятий по снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух в соответствии с планом достижения квот, сообщает пресс-служба федерального надзорного ведомства.

В ходе проверки инспекторы проанализируют документацию и отберут пробы промышленных выбросов для изучения. О результатах внепланового выезда на ЧМК Уральское управление Росприроднадзора «сообщит дополнительно».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники надзорного ведомства выезжали с внеплановой проверкой на Челябинский меткомбинат в феврале этого года. Тогда инспекторы изучали выполнение второго этапа плана по снижению вредных выбросов. По итогам этой проверки Росприроднадзор констатировал, что мероприятия реализованы не в полном объеме и выдал ЧМК предписание.