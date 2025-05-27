В Ульяновской области отменен приговор по делу о мошенничестве с недвижимостью

Прокуратура добилась отмены приговора заместителю руководителя коммерческой организации Сергею Королеву и начальнику юридического отдела управляющей компании Альберту Ганееву, ранее признанных виновными в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину и в особо крупном размере (ч. ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Решение принял Ульяновский областной суд. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что жители Димитровграда, 50-летний Сергей Королев и 40-летний Альберт Ганеев, «незаконно приобрели в 2016 году право на принадлежащие ряду потерпевших объекты недвижимости стоимостью более 16,8 млн руб.». Чердаклинский районный суд признал их виновными в преступлениях, но оправдал по эпизоду, «связанному с незаконным приобретением права на принадлежащее жителю региона нежилое помещение площадью более 300 кв. м», выяснила прокуратура.

Контрольный орган не согласился с приговором и внес апелляционное представление о незаконности приговора. В итоге Ульяновский областной суд направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Георгий Портнов