Таможенники отдавали на реализацию якобы уничтоженный товар

Перед судом предстанут два бывших сотрудника Сибирской оперативной таможни, которым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом рассказали в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с августа 2023-го по март 2024 года начальник одного из отделов Сибирской оперативной таможни подготовил фиктивные документы об уничтожении незадекларированной одежды и ТНП и передал индивидуальному предпринимателю на реализацию.

Кроме того, с декабря 2023 года по февраль 2024 года начальник отдела и его подчиненный не уничтожили часть безакцизной табачной продукции, которая была изъята, и также отдали ее на реализацию. Общая стоимость якобы уничтоженного товара составила свыше 1,4 млн руб.

Преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками новосибирского УФСБ и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления.

Илья Николаев