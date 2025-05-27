Каждый десятый ижевчанин ежедневно думает написать заявление об увольнении

Каждого десятого жителя Ижевска ежедневно посещает мысль написать заявление об уходе, 7% горожан подавляют в себе подобное желание, следует из опроса сервиса SuperJob. Еще по 15% респондентов отмечают, что думают об увольнении минимум раз в неделю или в месяц, другие — реже. При этом 15% ижевчан уверяют, что не размышляют на эту тему. В целом, указывает сервис, периодически об увольнении задумываются 65% горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Респонденты указывают, что задумываются об уходе с работы из-за «регулярных авралов и переработок», когда эмоционально вымотаны и устали, либо возникает реакция на «конкретный негатив». Чаще всего желание уволиться возникает на эмоциях.

Женщины думают об увольнении чаще мужчин: 73 и 57% соответственно. Больше всего тех, кому приходит идея уйти с работы, находятся среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет. Кроме того, периодическое желание уволиться чаще возникает у респондентов с доходом от 100 тыс. руб. в сравнении с теми, кто зарабатывает меньше. Таких насчитывается 75%.