В школе Саратова выкрикивали запрещенные слова, прокуратура начала проверку

Прокуратура приступила к проверке сведений о противоправных действиях несовершеннолетних в МОУ «СОШ №43 имени В.Ф. Маргелова» Саратова. Соответствующее поручение дал прокурор области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В Сети 25 мая было опубликовано видео, на котором подростки в туалете указанной школы выражались нецензурной бранью и выкрикивали фразы, пропагандирующие запрещенную в России организацию. Полиция опросила этих несовершеннолетних, их законных представителей, свидетелей и сотрудников МОУ «СОШ №43 имени В.Ф. Маргелова».

В отношении этих самых подростков, которые достигли возраста привлечения к ответственности, а также их законных представителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, внесены представления об устранении нарушений.

Павел Фролов