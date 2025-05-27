26 мая на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали четыре человека

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Среди зарегистрированных аварий были зафиксированы наезд на велосипедиста при заезде во двор, столкновение со стоящим автомобилем из-за превышения скорости. Еще одно столкновение произошло при начале движения. Также другой наезд на велосипедиста случился при развороте автомобиля вне перекрестка.

Всего за сутки поступило 190 сообщений о ДТП, 22 из них — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще четверо — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено четыре человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов