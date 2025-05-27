В Амурской области частично обрушился мост

В Амурской области частично разрушена проезжая часть деревянного моста через реку Обкапод. Инцидент случился из-за того, что по мосту проехал бульдозер, не имевший соответствующего разрешения, сообщил региональный Минтранс.

ЧП случилось вчера на 77-м км автодороги Зея—Золотая Гора в Зейском округе. Движение по мосту осуществляется по одной полосе и только для легкового транспорта.

В министерстве уточнили, что безответственные действия водителя «привели к серьезным повреждениям сооружения». Для проведения ремонтных работ на место выехала подрядная организация. Сколько по времени займет ремонт, не уточняется.