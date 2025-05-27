Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ на Ставрополье

Специалисты МЧС Ставропольского края полностью потушили пожар в торговом центре города Зеленокумск. Возгорание возникло 26 мая в 17:40 в подсобном помещении здания, расположенного на улице Мира, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Первоначально на борьбу с огнем были направлены 14 спасателей и 6 единиц техники. По мере развития ситуации группировка была увеличена до 32 специалистов и 12 машин. Для обнаружения скрытых очагов возгорания пожарные задействовали беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

Пожар был локализован на площади 1,3 тыс. кв. м, а к 22:40 того же дня полностью ликвидирован.

В результате происшествия пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Тат Гаспарян