Пожар площадью 500 квадратных метров ликвидируют в ТЦ Зеленокумска
Сотрудники МЧС Ставропольского края тушат пожар в подсобном помещении торгового центра в Зеленокумске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Возгорание произошло в здании на улице Мира. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. В ликвидации огня задействованы 14 специалистов и шесть единиц специальной техники.
По данным ведомства, в результате происшествия погибших пострадавших нет.