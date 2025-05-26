Пожар площадью 500 квадратных метров ликвидируют в ТЦ Зеленокумска

Сотрудники МЧС Ставропольского края тушат пожар в подсобном помещении торгового центра в Зеленокумске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло в здании на улице Мира. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. В ликвидации огня задействованы 14 специалистов и шесть единиц специальной техники.

По данным ведомства, в результате происшествия погибших пострадавших нет.

Тат Гаспарян