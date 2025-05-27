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Красноярский гаишник брал взятки от перевозчика за сокращение числа проверок

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника отделения технического надзора ОГИБДД МВД России «Красноярское». Экс-полицейский обвиняется во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы, рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

В деле указывается, что с августа 2018-го по май 2023 года гаишник получил взятки на общую сумму около 400 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя, который занимался городскими пассажирскими перевозками. Вознаграждение полагалось за содействие в сокращении числа проверок и лояльное отношение при их проведении.

С санкции суда бывшего полицейского заключили под стражу. Перевозчика освободили от уголовной ответственности, поскольку он добровольно сообщил о факте передачи взятки и сотрудничал со следствием.

Илья Николаев

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