Движение в центре Петербурга ограничат 27 мая из-за празднования Дня города

В центре Петербурга во вторник, 27 мая, вводятся дорожные ограничения в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. Они затронут Центральный и Адмиралтейский районы, сообщили в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В частности, с 08:00 до 11:00 из-за традиционной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади будет запрещено движение транспорта по Адмиралтейской набережной — от Дворцового моста до Английской набережной и на самой Сенатской площади — от Конногвардейского бульвара до Английской набережной.

Кроме того, в последующие дни в связи с запланированным по случаю Дня города мероприятием под названием «Музыка Дворцового моста» с 03:00 до 23:30 пятницы, 30 мая, для водителей запретят остановку транспорта на нечетной стороне Адмиралтейской набережной — от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, нечетной стороне Адмиралтейского проезда — от Гороховой улицы до Вознесенского проспекта, нечетной стороне Малой Морской улице — от Невского проспекта до д. 5, литер. А. и на нечетной стороне Дворцовой набережной — от набережной Зимней канавки до Дворцового проезда.

Также с 20:00 30 мая до 02:30 31 мая будет запрещено движение по Адмиралтейской и Дворцовой набережным (от Дворцового проезда до Суворовской площади), Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Невскому проспекту — от Малой Морской улицы до Дворцового проезда и Адмиралтейскому проспекту — от улицы Якубовича до Невского проспекта.

В свою очередь, из-за проведения гала-концерта «Классика на Дворцовой» до полуночи 30 мая будет запрещено движение транспорта в проезде вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади, Миллионной улице — от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, а до 00:00 6 июня запрещена остановка в проезде вдоль д.4 и д.6-8 по Дворцовой площади.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 27 мая в честь 322-летия города в Петербурге по традиции зажгут факелы Ростральных колонн и подсветят центральные мосты.

Андрей Цедрик