Главного энергетика «Норильскавтодора» приговорили к 6 годам колонии за взятку

В Красноярском крае рассмотрели уголовное дело главного энергетика МКУ «Норильскавтодор». За коррупцию его приговорили к шести годам колонии строгого режима, штрафу 18 млн руб. с конфискацией полученных взяток, рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что в 2023 году «Норильскавтодор» заключил с индивидуальным предпринимателем контракты на содержание теплых остановочных павильонов стоимостью 36,6 млн руб. Бизнесмен через посредника — другого предпринимателя — передал энергетику взятку в 1,7 млн руб. за беспрепятственную приемку выполненных работ.

В том же году «Норильскавтодор» подписал с другим бизнесменом договор на содержание архитектурной подсветки автодороги стоимостью 12 млн руб. За принятие работ без замечаний энергетик, говорится в деле, потребовал от подрядчика 250 тыс. руб., которые были перечислены на банковский счет его супруги.

Илья Николаев