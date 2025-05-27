Из украинского плена в Новосибирскую область вернулись 10 бойцов в ходе обмена

В Новосибирскую область в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной вернулись 10 человек, сообщила омбудсмен по правам человека региона Елена Зерняева. По договоренности, достигнутой 16 мая на переговорах в Стамбуле, Москва и Киев передали друг другу по 1000 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбасс вернулись девять человек в результате обмена, в Томскую область — семь человек. В Алтайском крае предварительно известно о трех военных, сообщал уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев.

В Туву вернулись четверо местных жителей, сообщала пресс-служба правительства республики.

Александра Стрелкова