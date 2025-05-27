На Кубани 27 мая прогнозируют дожди с градом

На территории Кубани в течение суток 26–27 мая синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах ожидаются сильные осадки и град, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

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Температура воздуха в регионе днем составит 23–28°, в горных районах — 11–16°. Ветер восточной четверти 5–10 м/с, местами порывы достигнут 15–20 м/с.

На Черноморском побережье также прогнозируют кратковременные осадки и грозы. Днем температура поднимется до 21–26°, ветер южных направлений до 14 м/с.

В Краснодаре 27 мая ожидается кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до 25–27°, а порывы ветра могут достигать 12–14 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что местами в Краснодарском крае со второй половины дня 26 мая и до конца суток 29 мая действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В указанный период ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град и сильный ветер с порывами 20 м/с.

Анна Гречко