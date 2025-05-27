Гражданин КНР арестован в Приамурье за попытку вывоза золота на 30 млн рублей

Благовещенский районный суд по ходатайству следствия вынес решение об аресте на два месяца гражданина КНР, который обвиняется в незаконном перемещении через границу РФ стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1, ст. 226.1 УК). Об этом во вторник, 27 мая, сообщила прокуратура Амурской области. Он пытался вывезти в Китай золотые слитки стоимостью почти 30 млн руб.

Два слитка золота массой 3,4 кг обнаружили при прохождении пограничного контроля под пластиковой панелью коробки переключения передач в грузовом автомобиле, а котором китаец пытался пересечь госграницу в районе международного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска «Кани-Курган».

Прокуратура Благовещенского района поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании иностранцу меры пресечения. Фигуранту грозит до пяти лет заключения.

Анна Яшина, Благовещенск