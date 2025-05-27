Руководство строительной отрасли Хабаровского края уволено за несдачу объектов

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о решении заменить недавно принятых на работу министра строительства Анастасии Зотеевой и зампреда правительства Виктора Витинника. Они уволены «в связи с несоответствием занимаемой должности и нарушением условий контракта».

Госпожа Зотеева известна по работе в «Росатоме», ранее она работала гендиректором строящейся АЭС «Аккую» в Турции. При найме на работу перед ней ставились задачи завершения ряда долгостроев региона. Так, необходимо было в апреле сдать жизненно важный для Хабаровска объект — третью очередь дамбы на берегу Амура в Индустриальном районе города. «Несмотря на мои неоднократные указания, остались нерешенными важнейшие вопросы отрасли, особенно касающиеся социальных строек»,— резюмировал губернатор кадровое решение.

И. о. зампреда назначен Алексей Колеватых, ранее занимавший должность министра строительства на Сахалине. И. о. главы минстроя будет Александр Мелихов, некогда работавший зампредом правительства Оренбургской области, а последние 15 лет руководивший частными строительными организациях и коммерческими структурами в данной отрасли.

Эрнест Филипповский, Хабаровск