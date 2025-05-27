Великобритания выделит 3 млрд фунтов на обучение британцев для борьбы с миграцией

Правительство Великобритании во главе с Киром Стармером объявило о программе обучения 120 тыс. местных специалистов — строителей, инженеров и соцработников, сообщает Bloomberg. Это часть стратегии по сокращению миграции без ущерба для экономики, испытывающей дефицит кадров. На финансирование 30 тыс. новых стажировок к концу парламентского срока выделено 3 млрд фунтов ($4,1 млрд). Еще 45 тыс. учебных мест в ключевых отраслях, включая строительство и соцобеспечение, обеспечат за счет повышения иммиграционного сбора для работодателей на 32%.

«Мы серьезно подходим к своей ответственности, предоставляя больше возможностей для трудоустройства»,— заявила министр образования Бриджет Филлипсон.

Господин Стармер оказался в сложной ситуации: для выполнения обещаний по экономическому росту требуется расширение рабочей силы, но давление со стороны партии Найджела Фараджа Reform UK вынуждает ужесточать миграционную политику. Ранее лейбористы объявили о повышении требований к знанию английского для иностранных работников и ограничили возможности продления их пребывания в стране.

Программы переобучения взрослых и рост инвестиций в профессиональное образование призваны снизить зависимость от иностранной рабочей силы. Однако эксперты отмечают риски: секторы, традиционно зависящие от мигрантов, могут столкнуться с новыми вызовами.