Финские власти выкупили русскую крепость Кюменегород за €1

Власти города Котка в Финляндии выкупили за €1 у госкомпании Senate Properties крепость Кюменегород, которая была штаб-квартирой полководца Александра Суворова. Сооружение конца XVIII века адаптируют под общественные пространства, кафе и музеи. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Министерство финансов Финляндии оценивает стоимость полной реконструкции крепости в €18 млн. До продажи Senate Properties тратила на ее содержание около €200 тыс. в год. На территории крепости расположены около 20 строений, общая площадь объекта — около 50 га.

Директор по городскому планированию города Котка Маркку Ханнонен, пояснил, что сначала территорию откроют для экскурсий с гидом, а после на месте планируется обустройство указателей и троп для свободных пеших прогулок.

Крепость Кюменегород была построена на рубеже XVIII и XIX веков на существовавшей тогда российско-шведской границе. Тогда крепость выполняла функции штаб-квартиры полководца Александра Суворова. Появившееся рядом с Кюменегородом поселение по указу императора Александра II получило статус города и было названо Коткой. Российские войска размещались в крепости до 1917 года. Войсковые части Финляндии располагались в крепости с 1939 по 2005 годы. После Кюменегород была закрыта. Внутри находятся дома офицеров и несколько казарм.