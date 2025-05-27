27 человек госпитализировали после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле

27 человек госпитализировали в результате наезда автомобиля на толпу в британском Ливерпуле, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на службу скорой помощи Англии. Всего сообщается о более чем 50 пострадавших.

По данным правоохранителей, автомобиль въехал в толпу фанатов, отмечающих в центре Ливерпуля победу одноименного футбольного клуба. В полицию об инциденте сообщение поступило около 18:00 (20:00 мск).

Как отметили в полиции, наезд на толпу совершил 53-летний британец, он остается единственным подозреваемым. Следствие не рассматривает версию теракта.