Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Господин Путин выразил признательность белорусскому президенту за содействие в организации обмена военнослужащими между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что стороны в ходе разговора обсудили вопросы двусторонней повестки, а также международную обстановку.

Обмен между Россией и Украиной проходил с 23 по 25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области Белоруссии. По договоренности, достигнутой 16 мая на переговорах в Стамбуле, Москва и Киев передали друг другу по 1000 человек. Обмен проходил в три этапа.

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